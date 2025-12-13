- Croissance
Trades:
45
Bénéfice trades:
35 (77.77%)
Perte trades:
10 (22.22%)
Meilleure transaction:
508.50 USD
Pire transaction:
-413.92 USD
Bénéfice brut:
2 490.73 USD (14 477 pips)
Perte brute:
-1 121.57 USD (12 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (813.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
813.95 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.31
Longs trades:
10 (22.22%)
Courts trades:
35 (77.78%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
30.43 USD
Bénéfice moyen:
71.16 USD
Perte moyenne:
-112.16 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-83.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-413.92 USD (1)
Croissance mensuelle:
63.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.65 USD
Maximal:
413.92 USD (11.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +508.50 USD
Pire transaction: -414 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +813.95 USD
Perte consécutive maximale: -83.37 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
『Gold Offset FX』は、ゴールド市場に特化した自動売買戦略です。
独自の“相殺ロジック”によりナンピン系の弱点を抑え、
安定した利益の積み上げとリスクの最適化を両立します。
過去実績に基づく堅実な設計で、中長期の資産成長を目指します。
