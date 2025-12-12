- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.27 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.86 USD (256 pips)
Brüt zarar:
-0.03 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.86 USD (2)
Sharpe oranı:
2.73
Alım-satım etkinliği:
94.81%
Maks. mevduat yükü:
0.38%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
91.50
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
62.00
Beklenen getiri:
0.93 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.02 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.09% (0.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.27 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 463
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 7
|1.39 × 122
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 593
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.90 × 262
|
Opogroup-Server1
|1.93 × 15
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 195
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.26 × 31
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 1813
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.61 × 485
|
TickmillEU-Live
|2.83 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
616
USD
USD
0
0%
2
100%
95%
62.00
0.93
USD
USD
0%
1:500