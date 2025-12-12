Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 7 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 BCS5-Real 0.64 × 14 RoboForex-ECN 0.97 × 463 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 VantageInternational-Live 13 1.00 × 12 VantageInternational-Live 5 1.00 × 1 RoboMarketsSC-ECN 1.17 × 41 VantageInternational-Live 7 1.39 × 122 PUPrime-Live2 1.52 × 318 CapitalPointTrading-MT5-4 1.68 × 593 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.90 × 262 Opogroup-Server1 1.93 × 15 FPMarkets-Live 2.00 × 1 GoMarkets-Live 2.09 × 195 VantageInternational-Live 3 2.25 × 12 Neomarkets-Live 2.26 × 31 ICMarketsSC-MT5-2 2.46 × 1813 VTMarkets-Live 2.48 × 144 GOMarketsMU-Live 2.50 × 72 VantageInternational-Live 10 2.61 × 485 TickmillEU-Live 2.83 × 18 STARTRADERFinancial-Live 3.00 × 2 68 daha fazla...