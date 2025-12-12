- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.27 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.86 USD (256 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD
Vincite massime consecutive:
2 (1.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.86 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.73
Attività di trading:
96.28%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
91.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
46.50
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
0.93 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.02 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (0.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.86 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
VantageInternational-Live 13
|0.92 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.96 × 466
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 7
|1.39 × 122
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.67 × 596
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.89 × 263
|
Opogroup-Server1
|1.93 × 15
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.08 × 196
|
Neomarkets-Live
|2.22 × 32
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 1817
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.60 × 486
|
TickmillEU-Live
|2.89 × 19
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.00 × 2
