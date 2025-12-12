Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 4 XMGlobal-MT5 7 0.00 × 1 FXCC1-Trade 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 1 BCS5-Real 0.64 × 14 VantageInternational-Live 13 0.92 × 12 RoboForex-ECN 0.96 × 466 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 RoboMarketsSC-ECN 1.17 × 41 VantageInternational-Live 7 1.39 × 122 PUPrime-Live2 1.52 × 318 CapitalPointTrading-MT5-4 1.67 × 596 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.89 × 263 Opogroup-Server1 1.93 × 15 FPMarkets-Live 2.00 × 1 GoMarkets-Live 2.08 × 196 Neomarkets-Live 2.22 × 32 VantageInternational-Live 3 2.25 × 12 ICMarketsSC-MT5-2 2.46 × 1817 VTMarkets-Live 2.48 × 144 GOMarketsMU-Live 2.50 × 72 VantageInternational-Live 10 2.60 × 486 TickmillEU-Live 2.89 × 19 STARTRADERFinancial-Live 3.00 × 2 68 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou