- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
37 (51.38%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (48.61%)
En iyi işlem:
76.91 EUR
En kötü işlem:
-21.37 EUR
Brüt kâr:
604.66 EUR (86 455 pips)
Brüt zarar:
-218.75 EUR (40 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
140.43 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
56 (77.78%)
Satış işlemleri:
16 (22.22%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
5.36 EUR
Ortalama kâr:
16.34 EUR
Ortalama zarar:
-6.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-50.69 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.92 EUR
Maksimum:
67.32 EUR (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|14
|EURCHF
|11
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|8
|USDMXN
|8
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|5
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|148
|EURCHF
|108
|EURUSD
|-10
|GBPCHF
|63
|USDMXN
|34
|NZDJPY
|58
|USDCHF
|14
|CADJPY
|0
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|-180
|EURCHF
|1.3K
|EURUSD
|-533
|GBPCHF
|-366
|USDMXN
|44K
|NZDJPY
|-834
|USDCHF
|861
|CADJPY
|-36
|GBPJPY
|1.9K
|AUDCHF
|-145
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +76.91 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2139
|
VantageFXInternational-Live
|0.45 × 11
|
PrimeCodex-MT5
|0.78 × 355
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.65 × 220
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.76 × 17
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|5.22 × 18
|
FBS-Real
|5.50 × 16
|
TickmillUK-Live
|5.50 × 4
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
XMGlobal-MT5 4
|7.41 × 387
