ALESSANDRO DI MAURO

KFK

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
37 (51.38%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (48.61%)
En iyi işlem:
76.91 EUR
En kötü işlem:
-21.37 EUR
Brüt kâr:
604.66 EUR (86 455 pips)
Brüt zarar:
-218.75 EUR (40 391 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.57 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
140.43 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.06%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
56 (77.78%)
Satış işlemleri:
16 (22.22%)
Kâr faktörü:
2.76
Beklenen getiri:
5.36 EUR
Ortalama kâr:
16.34 EUR
Ortalama zarar:
-6.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-50.69 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.92 EUR
Maksimum:
67.32 EUR (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 14
EURCHF 11
EURUSD 10
GBPCHF 8
USDMXN 8
NZDJPY 6
USDCHF 5
CADJPY 4
GBPJPY 3
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 148
EURCHF 108
EURUSD -10
GBPCHF 63
USDMXN 34
NZDJPY 58
USDCHF 14
CADJPY 0
GBPJPY 19
AUDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY -180
EURCHF 1.3K
EURUSD -533
GBPCHF -366
USDMXN 44K
NZDJPY -834
USDCHF 861
CADJPY -36
GBPJPY 1.9K
AUDCHF -145
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +76.91 EUR
En kötü işlem: -21 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.57 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2139
VantageFXInternational-Live
0.45 × 11
PrimeCodex-MT5
0.78 × 355
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
3.76 × 17
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
4.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
5.22 × 18
FBS-Real
5.50 × 16
TickmillUK-Live
5.50 × 4
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.72 × 108
XMGlobal-MT5 4
7.41 × 387
6 daha fazla...
vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 7.71% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.21% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
