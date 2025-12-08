Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.29 × 2139 VantageFXInternational-Live 0.45 × 11 PrimeCodex-MT5 0.78 × 355 ForexTimeFXTM-Live01 0.90 × 10 Ava-Real 1-MT5 1.75 × 4 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 2.00 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 GBEbrokers-LIVE 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.65 × 220 Pepperstone-MT5-Live01 3.76 × 17 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Exness-MT5Real31 4.24 × 21 Binary.com-Server 4.33 × 3 KuberaCapitalMarkets-Server 4.60 × 10 XMGlobal-MT5 2 5.22 × 18 FBS-Real 5.50 × 16 TickmillUK-Live 5.50 × 4 BCS5-Real 5.67 × 3 RoboForex-Pro 5.72 × 108 XMGlobal-MT5 4 7.41 × 387 6 daha fazla...