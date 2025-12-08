- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
37 (51.38%)
Loss Trade:
35 (48.61%)
Best Trade:
76.91 EUR
Worst Trade:
-21.37 EUR
Profitto lordo:
604.66 EUR (86 455 pips)
Perdita lorda:
-218.75 EUR (40 391 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
140.43 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.06%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
56 (77.78%)
Short Trade:
16 (22.22%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
5.36 EUR
Profitto medio:
16.34 EUR
Perdita media:
-6.25 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-3.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.69 EUR (3)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.92 EUR
Massimale:
67.32 EUR (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|14
|EURCHF
|11
|EURUSD
|10
|GBPCHF
|8
|USDMXN
|8
|NZDJPY
|6
|USDCHF
|5
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|3
|AUDCHF
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|148
|EURCHF
|108
|EURUSD
|-10
|GBPCHF
|63
|USDMXN
|34
|NZDJPY
|58
|USDCHF
|14
|CADJPY
|0
|GBPJPY
|19
|AUDCHF
|7
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|-180
|EURCHF
|1.3K
|EURUSD
|-533
|GBPCHF
|-366
|USDMXN
|44K
|NZDJPY
|-834
|USDCHF
|861
|CADJPY
|-36
|GBPJPY
|1.9K
|AUDCHF
|-145
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +76.91 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2139
|
VantageFXInternational-Live
|0.45 × 11
|
PrimeCodex-MT5
|0.78 × 355
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 4
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.65 × 220
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.76 × 17
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.60 × 10
|
XMGlobal-MT5 2
|5.22 × 18
|
FBS-Real
|5.50 × 16
|
TickmillUK-Live
|5.50 × 4
|
BCS5-Real
|5.67 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
XMGlobal-MT5 4
|7.41 × 387
vv
