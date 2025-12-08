SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI MAURO

KFK

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
37 (51.38%)
Loss Trade:
35 (48.61%)
Best Trade:
76.91 EUR
Worst Trade:
-21.37 EUR
Profitto lordo:
604.66 EUR (86 455 pips)
Perdita lorda:
-218.75 EUR (40 391 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.57 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
140.43 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.06%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
5.73
Long Trade:
56 (77.78%)
Short Trade:
16 (22.22%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
5.36 EUR
Profitto medio:
16.34 EUR
Perdita media:
-6.25 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-3.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-50.69 EUR (3)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.92 EUR
Massimale:
67.32 EUR (1.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 14
EURCHF 11
EURUSD 10
GBPCHF 8
USDMXN 8
NZDJPY 6
USDCHF 5
CADJPY 4
GBPJPY 3
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY 148
EURCHF 108
EURUSD -10
GBPCHF 63
USDMXN 34
NZDJPY 58
USDCHF 14
CADJPY 0
GBPJPY 19
AUDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY -180
EURCHF 1.3K
EURUSD -533
GBPCHF -366
USDMXN 44K
NZDJPY -834
USDCHF 861
CADJPY -36
GBPJPY 1.9K
AUDCHF -145
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +76.91 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.57 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2139
VantageFXInternational-Live
0.45 × 11
PrimeCodex-MT5
0.78 × 355
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
3.76 × 17
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
4.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
5.22 × 18
FBS-Real
5.50 × 16
TickmillUK-Live
5.50 × 4
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.72 × 108
XMGlobal-MT5 4
7.41 × 387
6 più
vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 7.71% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.21% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
