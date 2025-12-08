SignauxSections
ALESSANDRO DI MAURO

KFK

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
37 (51.38%)
Perte trades:
35 (48.61%)
Meilleure transaction:
76.91 EUR
Pire transaction:
-21.37 EUR
Bénéfice brut:
604.66 EUR (86 455 pips)
Perte brute:
-218.75 EUR (40 391 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.57 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
140.43 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.06%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
5.73
Longs trades:
56 (77.78%)
Courts trades:
16 (22.22%)
Facteur de profit:
2.76
Rendement attendu:
5.36 EUR
Bénéfice moyen:
16.34 EUR
Perte moyenne:
-6.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-3.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-50.69 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.90%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.92 EUR
Maximal:
67.32 EUR (1.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDJPY 14
EURCHF 11
EURUSD 10
GBPCHF 8
USDMXN 8
NZDJPY 6
USDCHF 5
CADJPY 4
GBPJPY 3
AUDCHF 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDJPY 148
EURCHF 108
EURUSD -10
GBPCHF 63
USDMXN 34
NZDJPY 58
USDCHF 14
CADJPY 0
GBPJPY 19
AUDCHF 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDJPY -180
EURCHF 1.3K
EURUSD -533
GBPCHF -366
USDMXN 44K
NZDJPY -834
USDCHF 861
CADJPY -36
GBPJPY 1.9K
AUDCHF -145
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2139
VantageFXInternational-Live
0.45 × 11
PrimeCodex-MT5
0.78 × 355
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.65 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
3.76 × 17
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
4.60 × 10
XMGlobal-MT5 2
5.22 × 18
FBS-Real
5.50 × 16
TickmillUK-Live
5.50 × 4
BCS5-Real
5.67 × 3
RoboForex-Pro
5.72 × 108
XMGlobal-MT5 4
7.41 × 387
6 plus...
vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 33 days. This comprises 7.71% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.21% of days out of the 428 days of the signal's entire lifetime.
