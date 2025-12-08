SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / YHYJ
ALESSANDRO DI MAURO

YHYJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
37 (68.51%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (31.48%)
En iyi işlem:
408.35 USD
En kötü işlem:
-265.40 USD
Brüt kâr:
2 449.19 USD (258 325 pips)
Brüt zarar:
-1 027.79 USD (55 992 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (526.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
717.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
2.66
Alış işlemleri:
26 (48.15%)
Satış işlemleri:
28 (51.85%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
26.32 USD
Ortalama kâr:
66.19 USD
Ortalama zarar:
-60.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-534.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-534.01 USD (3)
Aylık büyüme:
0.56%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.14 USD
Maksimum:
534.01 USD (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDMXN 24
EURUSD 9
GBPCHF 9
AUDJPY 4
NZDCHF 3
EURJPY 2
NZDJPY 2
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDMXN 898
EURUSD -249
GBPCHF 412
AUDJPY 142
NZDCHF 173
EURJPY 2
NZDJPY 42
USDCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDMXN 199K
EURUSD -1.5K
GBPCHF 2.4K
AUDJPY 2.1K
NZDCHF -485
EURJPY -64
NZDJPY 228
USDCHF -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +408.35 USD
En kötü işlem: -265 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +526.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -534.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 7.42% of days out of the 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 10 days. This comprises 3.91% of days out of the 256 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YHYJ
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
101K
USD
37
25%
54
68%
100%
2.38
26.32
USD
0%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.