SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / YHYJ
ALESSANDRO DI MAURO

YHYJ

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
37 (68.51%)
Loss Trade:
17 (31.48%)
Best Trade:
408.35 USD
Worst Trade:
-265.40 USD
Profitto lordo:
2 449.19 USD (258 325 pips)
Perdita lorda:
-1 027.79 USD (55 992 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (526.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
717.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.76%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
2.66
Long Trade:
26 (48.15%)
Short Trade:
28 (51.85%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
26.32 USD
Profitto medio:
66.19 USD
Perdita media:
-60.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-534.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-534.01 USD (3)
Crescita mensile:
0.56%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.14 USD
Massimale:
534.01 USD (0.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDMXN 24
EURUSD 9
GBPCHF 9
AUDJPY 4
NZDCHF 3
EURJPY 2
NZDJPY 2
USDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDMXN 898
EURUSD -249
GBPCHF 412
AUDJPY 142
NZDCHF 173
EURJPY 2
NZDJPY 42
USDCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDMXN 199K
EURUSD -1.5K
GBPCHF 2.4K
AUDJPY 2.1K
NZDCHF -485
EURJPY -64
NZDJPY 228
USDCHF -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +408.35 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +526.91 USD
Massima perdita consecutiva: -534.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 7.42% of days out of the 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 10 days. This comprises 3.91% of days out of the 256 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YHYJ
30USD al mese
0%
0
0
USD
101K
USD
37
25%
54
68%
100%
2.38
26.32
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.