Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.29 × 2196 VantageFXInternational-Live 0.67 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 0.77 × 13 PrimeCodex-MT5 0.95 × 406 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 2 TickmillUK-Live 1.67 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 3 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 3 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.63 × 249 FPMarkets-Live 4.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 4.06 × 16 XMGlobal-MT5 2 4.14 × 14 Exness-MT5Real31 4.24 × 21 Binary.com-Server 4.33 × 3 BCS5-Real 4.50 × 4 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 RoboForex-Pro 5.72 × 108 FBS-Real 6.25 × 20 7 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya