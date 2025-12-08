SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HVGT
ALESSANDRO DI MAURO

HVGT

ALESSANDRO DI MAURO
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
25 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.67%)
En iyi işlem:
449.35 USD
En kötü işlem:
-5.56 USD
Brüt kâr:
2 767.38 USD (32 666 pips)
Brüt zarar:
-20.11 USD (211 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 947.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 947.20 USD (13)
Sharpe oranı:
0.72
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.13%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
461.73
Alış işlemleri:
29 (96.67%)
Satış işlemleri:
1 (3.33%)
Kâr faktörü:
137.61
Beklenen getiri:
91.58 USD
Ortalama kâr:
110.70 USD
Ortalama zarar:
-4.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.56 USD (1)
Aylık büyüme:
0.03%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.43 USD
Maksimum:
5.95 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.71% (725.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 6
CADJPY 4
GBPCHF 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 594
USDCAD 1.2K
CADJPY 26
GBPCHF 774
USDCHF 88
NZDJPY 76
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 12K
USDCAD 11K
CADJPY 205
GBPCHF 7K
USDCHF 565
NZDJPY 984
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +449.35 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 947.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2196
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 249
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
4.14 × 14
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
6.25 × 20
vv
İnceleme yok
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 3.12% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.16% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HVGT
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
103K
USD
60
6%
30
83%
100%
137.61
91.58
USD
1%
1:200
Kopyala

