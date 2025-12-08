- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
449.35 USD
Worst Trade:
-5.56 USD
Profitto lordo:
2 767.38 USD (32 666 pips)
Perdita lorda:
-20.11 USD (211 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 947.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 947.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
461.73
Long Trade:
29 (96.67%)
Short Trade:
1 (3.33%)
Fattore di profitto:
137.61
Profitto previsto:
91.58 USD
Profitto medio:
110.70 USD
Perdita media:
-4.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.56 USD (1)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
5.95 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.71% (725.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|CADJPY
|4
|GBPCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|594
|USDCAD
|1.2K
|CADJPY
|26
|GBPCHF
|774
|USDCHF
|88
|NZDJPY
|76
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|12K
|USDCAD
|11K
|CADJPY
|205
|GBPCHF
|7K
|USDCHF
|565
|NZDJPY
|984
|EURUSD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +449.35 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 947.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.29 × 2196
|
VantageFXInternational-Live
|0.67 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 406
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 249
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|4.06 × 16
|
XMGlobal-MT5 2
|4.14 × 14
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
BCS5-Real
|4.50 × 4
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
|
FBS-Real
|6.25 × 20
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
60
6%
30
83%
100%
137.61
91.58
USD
USD
1%
1:200