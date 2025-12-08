SegnaliSezioni
ALESSANDRO DI MAURO

HVGT

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
25 (83.33%)
Loss Trade:
5 (16.67%)
Best Trade:
449.35 USD
Worst Trade:
-5.56 USD
Profitto lordo:
2 767.38 USD (32 666 pips)
Perdita lorda:
-20.11 USD (211 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 947.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 947.20 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.13%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
461.73
Long Trade:
29 (96.67%)
Short Trade:
1 (3.33%)
Fattore di profitto:
137.61
Profitto previsto:
91.58 USD
Profitto medio:
110.70 USD
Perdita media:
-4.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.56 USD (1)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.43 USD
Massimale:
5.95 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.71% (725.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 6
CADJPY 4
GBPCHF 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 594
USDCAD 1.2K
CADJPY 26
GBPCHF 774
USDCHF 88
NZDJPY 76
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 12K
USDCAD 11K
CADJPY 205
GBPCHF 7K
USDCHF 565
NZDJPY 984
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +449.35 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 947.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2196
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 249
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
4.14 × 14
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
6.25 × 20
7 più
vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 3.12% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.16% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HVGT
30USD al mese
0%
0
0
USD
103K
USD
60
6%
30
83%
100%
137.61
91.58
USD
1%
1:200
Copia

