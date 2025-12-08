SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HVGT
ALESSANDRO DI MAURO

HVGT

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
25 (83.33%)
Perte trades:
5 (16.67%)
Meilleure transaction:
449.35 USD
Pire transaction:
-5.56 USD
Bénéfice brut:
2 767.38 USD (32 666 pips)
Perte brute:
-20.11 USD (211 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 947.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 947.20 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.72
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.13%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
461.73
Longs trades:
29 (96.67%)
Courts trades:
1 (3.33%)
Facteur de profit:
137.61
Rendement attendu:
91.58 USD
Bénéfice moyen:
110.70 USD
Perte moyenne:
-4.02 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.56 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.03%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.43 USD
Maximal:
5.95 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.71% (725.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 6
CADJPY 4
GBPCHF 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 594
USDCAD 1.2K
CADJPY 26
GBPCHF 774
USDCHF 88
NZDJPY 76
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 12K
USDCAD 11K
CADJPY 205
GBPCHF 7K
USDCHF 565
NZDJPY 984
EURUSD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +449.35 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 947.20 USD
Perte consécutive maximale: -1.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.29 × 2196
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.95 × 406
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 249
FPMarkets-Live
4.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
4.06 × 16
XMGlobal-MT5 2
4.14 × 14
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
Binary.com-Server
4.33 × 3
BCS5-Real
4.50 × 4
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
RoboForex-Pro
5.72 × 108
FBS-Real
6.25 × 20
7 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 3.12% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.16% of days out of the 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HVGT
30 USD par mois
0%
0
0
USD
103K
USD
60
6%
30
83%
100%
137.61
91.58
USD
1%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.