İşlemler:
169
Kârla kapanan işlemler:
122 (72.18%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (27.81%)
En iyi işlem:
200.86 USD
En kötü işlem:
-73.41 USD
Brüt kâr:
1 068.86 USD (113 765 pips)
Brüt zarar:
-777.42 USD (75 635 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (69.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
200.86 USD (1)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
142 (84.02%)
Satış işlemleri:
27 (15.98%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.72 USD
Ortalama kâr:
8.76 USD
Ortalama zarar:
-16.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-96.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-171.20 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.13%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
10%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
244.52 USD (29.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
74.35% (1 153.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.j
|161
|USDJPY.j
|8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.j
|296
|USDJPY.j
|-5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.j
|39K
|USDJPY.j
|-448
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +200.86 USD
En kötü işlem: -73 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +69.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -96.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok