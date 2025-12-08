SegnaliSezioni
Marlan Sunawa

0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
0%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
122 (72.18%)
Loss Trade:
47 (27.81%)
Best Trade:
200.86 USD
Worst Trade:
-73.41 USD
Profitto lordo:
1 068.86 USD (113 765 pips)
Perdita lorda:
-777.42 USD (75 635 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (69.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
200.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
142 (84.02%)
Short Trade:
27 (15.98%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-16.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-96.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.20 USD (4)
Crescita mensile:
-1.13%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
244.52 USD (29.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
74.41% (1 154.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.j 161
USDJPY.j 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.j 296
USDJPY.j -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.j 39K
USDJPY.j -448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.86 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.17 USD
Massima perdita consecutiva: -96.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.08 05:20
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 05:20
A large drawdown may occur on the account again
