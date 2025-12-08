- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
169
Profit Trade:
122 (72.18%)
Loss Trade:
47 (27.81%)
Best Trade:
200.86 USD
Worst Trade:
-73.41 USD
Profitto lordo:
1 068.86 USD (113 765 pips)
Perdita lorda:
-777.42 USD (75 635 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (69.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
200.86 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.19
Long Trade:
142 (84.02%)
Short Trade:
27 (15.98%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.72 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-16.54 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-96.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-171.20 USD (4)
Crescita mensile:
-1.13%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
244.52 USD (29.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
74.41% (1 154.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.j
|161
|USDJPY.j
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.j
|296
|USDJPY.j
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.j
|39K
|USDJPY.j
|-448
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.86 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +69.17 USD
Massima perdita consecutiva: -96.35 USD
