- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
72 083.23 IDR
En kötü işlem:
-36 239.89 IDR
Brüt kâr:
187 544.77 IDR (3 962 pips)
Brüt zarar:
-79 122.07 IDR (2 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (187 544.77 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
187 544.77 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
27.52%
Maks. mevduat yükü:
51.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
13 552.84 IDR
Ortalama kâr:
26 792.11 IDR
Ortalama zarar:
-79 122.07 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-36 239.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-36 239.89 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25 702.46 IDR
Maksimum:
36 419.98 IDR (0.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (38 074.49 IDR)
Varlığa göre:
0.35% (18 203.43 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1
|XAUUSD
|2
|USDJPY
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|58
|XAUUSD
|1.6K
|USDJPY
|93
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +72 083.23 IDR
En kötü işlem: -36 240 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +187 544.77 IDR
Maksimum ardışık zarar: -36 239.89 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.36 × 547
|
Exness-MT5Real15
|0.82 × 194
|
Weltrade-Real
|1.15 × 13
|
Exness-MT5Real12
|1.48 × 44
|
Exness-MT5Real
|3.43 × 21
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.94 × 36
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|6.12 × 26
|
Exness-MT5Real6
|8.06 × 18
|
Exness-MT5Real8
|11.69 × 4384
|
XMGlobal-MT5 8
|12.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
5.1M
IDR
IDR
1
0%
8
87%
28%
2.37
13 552.84
IDR
IDR
1%
1:100