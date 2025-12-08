Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.36 × 547 Exness-MT5Real15 0.82 × 194 Weltrade-Real 1.15 × 13 Exness-MT5Real12 1.48 × 44 Exness-MT5Real 3.43 × 21 ICMarketsSC-MT5-2 5.94 × 36 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 6.12 × 26 Exness-MT5Real6 8.06 × 18 Exness-MT5Real8 11.69 × 4384 XMGlobal-MT5 8 12.00 × 2 Opogroup-Server1 15.63 × 24 Exness-MT5Real7 19.93 × 15 RoboForex-ECN 23.19 × 32