Sinyaller / MetaTrader 5 / BALI ISLAND SCALP
I Wayan Widya

BALI ISLAND SCALP

I Wayan Widya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
72 083.23 IDR
En kötü işlem:
-36 239.89 IDR
Brüt kâr:
187 544.77 IDR (3 962 pips)
Brüt zarar:
-79 122.07 IDR (2 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (187 544.77 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
187 544.77 IDR (7)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
27.52%
Maks. mevduat yükü:
51.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.98
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
13 552.84 IDR
Ortalama kâr:
26 792.11 IDR
Ortalama zarar:
-79 122.07 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-36 239.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-36 239.89 IDR (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25 702.46 IDR
Maksimum:
36 419.98 IDR (0.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.74% (38 074.49 IDR)
Varlığa göre:
0.35% (18 203.43 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3
XAUUSD 3
USDJPY 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1
XAUUSD 2
USDJPY 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 58
XAUUSD 1.6K
USDJPY 93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +72 083.23 IDR
En kötü işlem: -36 240 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +187 544.77 IDR
Maksimum ardışık zarar: -36 239.89 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.36 × 547
Exness-MT5Real15
0.82 × 194
Weltrade-Real
1.15 × 13
Exness-MT5Real12
1.48 × 44
Exness-MT5Real
3.43 × 21
ICMarketsSC-MT5-2
5.94 × 36
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
6.12 × 26
Exness-MT5Real6
8.06 × 18
Exness-MT5Real8
11.69 × 4384
XMGlobal-MT5 8
12.00 × 2
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.

İnceleme yok
2025.12.08 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 03:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.08 03:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 03:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BALI ISLAND SCALP
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
5.1M
IDR
1
0%
8
87%
28%
2.37
13 552.84
IDR
1%
1:100
