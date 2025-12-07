SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gslavan 2025
Vyacheslav Glazkov

Gslavan 2025

Vyacheslav Glazkov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-9.24 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-20.10 USD (2 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
81.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-6.70 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-6.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.10 USD (3)
Aylık büyüme:
-20.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.10 USD
Maksimum:
20.10 USD (20.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.84% (8.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY -11
GBPUSD -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -1.7K
GBPUSD -902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 6
HalifaxPro-Live
0.00 × 4
FXCC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 5
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
NordFX-Real2
0.00 × 1
TurboForex-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MaxiServices-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
