İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-9.24 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-20.10 USD (2 577 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
81.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-6.70 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-6.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-20.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.10 USD (3)
Aylık büyüme:
-20.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.10 USD
Maksimum:
20.10 USD (20.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.84% (8.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-902
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
