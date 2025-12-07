- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.24 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-20.10 USD (2 577 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
81.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.70 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.10 USD (3)
Crescita mensile:
-20.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.10 USD
Massimale:
20.10 USD (20.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.84% (8.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-1.7K
|GBPUSD
|-902
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 4
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 6
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 4
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 3
|
NordFX-Real2
|0.00 × 1
|
TurboForex-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
