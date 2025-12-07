SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gslavan 2025
Vyacheslav Glazkov

Gslavan 2025

Vyacheslav Glazkov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-9.24 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-20.10 USD (2 577 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
81.44%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-6.70 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-6.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.10 USD (3)
Crescita mensile:
-20.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.10 USD
Massimale:
20.10 USD (20.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
10.84% (8.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 2
GBPUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -11
GBPUSD -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -1.7K
GBPUSD -902
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -20.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live02
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 4
Alpari-Standard3
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 6
HalifaxPro-Live
0.00 × 4
FXCC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 5
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 5
FxPro.com-Real05
0.00 × 3
NordFX-Real2
0.00 × 1
TurboForex-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
MaxiServices-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
43 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.07 09:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.07 09:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati