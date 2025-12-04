SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BigBull EA MT5 Live
Saumyajit Purakayastha

BigBull EA MT5 Live

Saumyajit Purakayastha
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 23%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
34 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (24.44%)
En iyi işlem:
8.42 USD
En kötü işlem:
-4.52 USD
Brüt kâr:
68.44 USD (2 504 pips)
Brüt zarar:
-24.89 USD (1 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.39 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
49 saniye
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 USD (3)
Aylık büyüme:
22.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 USD
Maksimum:
8.36 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (6.01 USD)
Varlığa göre:
0.19% (0.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.42 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.93 × 15
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 29343
Exness-MT5Real
2.68 × 98
90 daha fazla...
Algorithmic trading powered by the BigBull EA, designed to capture quick price bursts during short-term trend reversals.
İnceleme yok
2025.12.04 15:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 15:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
