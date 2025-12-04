- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
34 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (24.44%)
En iyi işlem:
8.42 USD
En kötü işlem:
-4.52 USD
Brüt kâr:
68.44 USD (2 504 pips)
Brüt zarar:
-24.89 USD (1 156 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (16.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.39 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
59 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
49 saniye
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
22 (48.89%)
Satış işlemleri:
23 (51.11%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-2.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.64 USD (3)
Aylık büyüme:
22.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.50 USD
Maksimum:
8.36 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (6.01 USD)
Varlığa göre:
0.19% (0.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|44
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.42 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +16.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.93 × 15
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 29343
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Algorithmic trading powered by the BigBull EA, designed to capture quick price bursts during short-term trend reversals.
İnceleme yok