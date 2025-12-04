- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
34 (75.55%)
Loss Trade:
11 (24.44%)
Best Trade:
8.42 USD
Worst Trade:
-4.52 USD
Profitto lordo:
68.44 USD (2 504 pips)
Perdita lorda:
-24.89 USD (1 156 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (16.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.39 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
15.83%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
49 secondi
Fattore di recupero:
5.21
Long Trade:
22 (48.89%)
Short Trade:
23 (51.11%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-2.26 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-7.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.64 USD (3)
Crescita mensile:
22.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.50 USD
Massimale:
8.36 USD (7.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (6.01 USD)
Per equità:
0.19% (0.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|44
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.42 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +16.39 USD
Massima perdita consecutiva: -7.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.93 × 15
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 29343
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Algorithmic trading powered by the BigBull EA, designed to capture quick price bursts during short-term trend reversals.
