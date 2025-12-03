SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golda
Ivan Kravchenko

Golda

Ivan Kravchenko
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
47 (67.14%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (32.86%)
En iyi işlem:
874.20 USD
En kötü işlem:
-1 555.57 USD
Brüt kâr:
7 109.64 USD (62 478 pips)
Brüt zarar:
-7 051.23 USD (67 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (700.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 398.50 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
38 (54.29%)
Satış işlemleri:
32 (45.71%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
151.27 USD
Ortalama zarar:
-306.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-979.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 865.24 USD (2)
Aylık büyüme:
-19.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 674.25 USD
Maksimum:
3 298.24 USD (125.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 67
BTCUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 303
BTCUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb -3K
BTCUSD -2.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +874.20 USD
En kötü işlem: -1 556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +700.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -979.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AMarkets-Real
0.42 × 52
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
İnceleme yok
2025.12.03 22:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
