İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
47 (67.14%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (32.86%)
En iyi işlem:
874.20 USD
En kötü işlem:
-1 555.57 USD
Brüt kâr:
7 109.64 USD (62 478 pips)
Brüt zarar:
-7 051.23 USD (67 773 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (700.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 398.50 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
38 (54.29%)
Satış işlemleri:
32 (45.71%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
151.27 USD
Ortalama zarar:
-306.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-979.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 865.24 USD (2)
Aylık büyüme:
-19.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 674.25 USD
Maksimum:
3 298.24 USD (125.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|67
|BTCUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|303
|BTCUSD
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-3K
|BTCUSD
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +874.20 USD
En kötü işlem: -1 556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +700.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -979.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
