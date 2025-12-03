- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
70
Profit Trade:
47 (67.14%)
Loss Trade:
23 (32.86%)
Best Trade:
874.20 USD
Worst Trade:
-1 555.57 USD
Profitto lordo:
7 109.64 USD (62 478 pips)
Perdita lorda:
-7 051.23 USD (67 773 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (700.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 398.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
38 (54.29%)
Short Trade:
32 (45.71%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
151.27 USD
Perdita media:
-306.58 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-979.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 865.24 USD (2)
Crescita mensile:
-19.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 674.25 USD
Massimale:
3 298.24 USD (125.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|67
|BTCUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|303
|BTCUSD
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|-3K
|BTCUSD
|-2.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +874.20 USD
Worst Trade: -1 556 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +700.90 USD
Massima perdita consecutiva: -979.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AMarkets-Real
|0.42 × 52
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.07 × 14
Non ci sono recensioni