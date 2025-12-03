- Büyüme
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
26 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
84.60 USD (53 180 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
26 (84.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.60 USD (26)
Sharpe oranı:
0.99
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (46.15%)
Satış işlemleri:
14 (53.85%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.25 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
23.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|53K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +84.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
