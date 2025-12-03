- Прирост
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
11.85 USD
Худший трейд:
-44.50 USD
Общая прибыль:
129.12 USD (63 990 pips)
Общий убыток:
-192.58 USD (41 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (84.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.60 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.39%
Макс. загрузка депозита:
15.10%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
22 (52.38%)
Коротких трейдов:
20 (47.62%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-1.51 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-38.52 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.35 USD (2)
Прирост в месяц:
-10.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.89 USD
Максимальная:
161.49 USD (56.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (161.49 USD)
По эквити:
4.61% (33.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-63
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|49.69 × 144
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
