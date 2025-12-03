СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Neo Low Risk
Akbar Zota

Neo Low Risk

Akbar Zota
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
37 (88.09%)
Убыточных трейдов:
5 (11.90%)
Лучший трейд:
11.85 USD
Худший трейд:
-44.50 USD
Общая прибыль:
129.12 USD (63 990 pips)
Общий убыток:
-192.58 USD (41 802 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (84.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.60 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
0.39%
Макс. загрузка депозита:
15.10%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
22 (52.38%)
Коротких трейдов:
20 (47.62%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-1.51 USD
Средняя прибыль:
3.49 USD
Средний убыток:
-38.52 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-82.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-82.35 USD (2)
Прирост в месяц:
-10.49%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
76.89 USD
Максимальная:
161.49 USD (56.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.07% (161.49 USD)
По эквити:
4.61% (33.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -63
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.85 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +84.60 USD
Макс. убыток в серии: -82.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
49.69 × 144
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 08:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.