Erik Darma Saputra

SuksesMakmur

Erik Darma Saputra
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
307 (48.11%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (51.88%)
En iyi işlem:
501.26 USD
En kötü işlem:
-512.75 USD
Brüt kâr:
73 351.23 USD (1 096 888 pips)
Brüt zarar:
-66 209.56 USD (876 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (4 757.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 757.20 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.20%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
408 (63.95%)
Satış işlemleri:
230 (36.05%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
11.19 USD
Ortalama kâr:
238.93 USD
Ortalama zarar:
-200.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-6 574.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 574.28 USD (20)
Aylık büyüme:
-68.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 103.41 USD
Maksimum:
13 063.50 USD (56.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.75% (13 063.50 USD)
Varlığa göre:
3.23% (244.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 609
EURJPY 6
GBPJPY 6
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.5K
EURJPY 355
GBPJPY 80
USDJPY 5
CHFJPY -73
AUDJPY 98
CADJPY -3
NZDJPY 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 211K
EURJPY 4.8K
GBPJPY 1.3K
USDJPY 527
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +501.26 USD
En kötü işlem: -513 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +4 757.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 574.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real33
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
281 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.03 04:58
A large drawdown may occur on the account again
