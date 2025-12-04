- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
307 (48.11%)
Zararla kapanan işlemler:
331 (51.88%)
En iyi işlem:
501.26 USD
En kötü işlem:
-512.75 USD
Brüt kâr:
73 351.23 USD (1 096 888 pips)
Brüt zarar:
-66 209.56 USD (876 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (4 757.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 757.20 USD (22)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.20%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
408 (63.95%)
Satış işlemleri:
230 (36.05%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
11.19 USD
Ortalama kâr:
238.93 USD
Ortalama zarar:
-200.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-6 574.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 574.28 USD (20)
Aylık büyüme:
-68.47%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 103.41 USD
Maksimum:
13 063.50 USD (56.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.75% (13 063.50 USD)
Varlığa göre:
3.23% (244.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURJPY
|355
|GBPJPY
|80
|USDJPY
|5
|CHFJPY
|-73
|AUDJPY
|98
|CADJPY
|-3
|NZDJPY
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|211K
|EURJPY
|4.8K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +501.26 USD
En kötü işlem: -513 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +4 757.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 574.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
24
0%
638
48%
100%
1.10
11.19
USD
USD
86%
1:50