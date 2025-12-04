SegnaliSezioni
Erik Darma Saputra

SuksesMakmur

Erik Darma Saputra
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
638
Profit Trade:
307 (48.11%)
Loss Trade:
331 (51.88%)
Best Trade:
501.26 USD
Worst Trade:
-512.75 USD
Profitto lordo:
73 351.23 USD (1 096 888 pips)
Perdita lorda:
-66 209.56 USD (876 697 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (4 757.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 757.20 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
408 (63.95%)
Short Trade:
230 (36.05%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
11.19 USD
Profitto medio:
238.93 USD
Perdita media:
-200.03 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-6 574.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 574.28 USD (20)
Crescita mensile:
-68.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 103.41 USD
Massimale:
13 063.50 USD (56.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.75% (13 063.50 USD)
Per equità:
3.23% (244.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 609
EURJPY 6
GBPJPY 6
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.5K
EURJPY 355
GBPJPY 80
USDJPY 5
CHFJPY -73
AUDJPY 98
CADJPY -3
NZDJPY 150
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 211K
EURJPY 4.8K
GBPJPY 1.3K
USDJPY 527
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +501.26 USD
Worst Trade: -513 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +4 757.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6 574.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
281 più
Non ci sono recensioni
2025.12.03 04:58
A large drawdown may occur on the account again
