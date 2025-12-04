- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
638
Profit Trade:
307 (48.11%)
Loss Trade:
331 (51.88%)
Best Trade:
501.26 USD
Worst Trade:
-512.75 USD
Profitto lordo:
73 351.23 USD (1 096 888 pips)
Perdita lorda:
-66 209.56 USD (876 697 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (4 757.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 757.20 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
408 (63.95%)
Short Trade:
230 (36.05%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
11.19 USD
Profitto medio:
238.93 USD
Perdita media:
-200.03 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-6 574.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 574.28 USD (20)
Crescita mensile:
-68.47%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 103.41 USD
Massimale:
13 063.50 USD (56.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.75% (13 063.50 USD)
Per equità:
3.23% (244.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|609
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|6
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURJPY
|355
|GBPJPY
|80
|USDJPY
|5
|CHFJPY
|-73
|AUDJPY
|98
|CADJPY
|-3
|NZDJPY
|150
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|211K
|EURJPY
|4.8K
|GBPJPY
|1.3K
|USDJPY
|527
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +501.26 USD
Worst Trade: -513 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +4 757.20 USD
Massima perdita consecutiva: -6 574.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
