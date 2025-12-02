- Büyüme
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
21 (84.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (16.00%)
En iyi işlem:
113.00 USD
En kötü işlem:
-32.35 USD
Brüt kâr:
380.82 USD (64 058 pips)
Brüt zarar:
-89.08 USD (184 043 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (341.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
341.53 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.27%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
3.28
Alış işlemleri:
10 (40.00%)
Satış işlemleri:
15 (60.00%)
Kâr faktörü:
4.28
Beklenen getiri:
11.67 USD
Ortalama kâr:
18.13 USD
Ortalama zarar:
-22.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-89.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.08 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.79 USD
Maksimum:
89.08 USD (55.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.92% (89.08 USD)
Varlığa göre:
35.86% (127.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|11
|BTCUSD.m
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|225
|XAGUSD.m
|80
|BTCUSD.m
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|5K
|XAGUSD.m
|1.1K
|BTCUSD.m
|-126K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +113.00 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +341.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold, silver and a few stocks
