SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Princefx
Albert Kyalo Mutambuki

Princefx

Albert Kyalo Mutambuki
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
JustMarkets-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
26 (76.47%)
Loss Trade:
8 (23.53%)
Best Trade:
113.00 USD
Worst Trade:
-118.70 USD
Profitto lordo:
423.87 USD (210 502 pips)
Perdita lorda:
-366.53 USD (227 956 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (384.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.13 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
21.63%
Massimo carico di deposito:
327.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
10 (29.41%)
Short Trade:
24 (70.59%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
16.30 USD
Perdita media:
-45.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.75 USD (3)
Crescita mensile:
-51.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.79 USD
Massimale:
277.00 USD (60.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.89% (277.00 USD)
Per equità:
87.06% (258.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 17
XAGUSD.m 11
BTCUSD.m 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -31
XAGUSD.m 80
BTCUSD.m 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m -177
XAGUSD.m 1.1K
BTCUSD.m -18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.00 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.13 USD
Massima perdita consecutiva: -89.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold, silver and a few stocks
Non ci sono recensioni
2025.12.02 22:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 21:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 21:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 21:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 21:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 20:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 20:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 19:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 17:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Princefx
30USD al mese
-52%
0
0
USD
0
USD
1
0%
34
76%
22%
1.15
1.69
USD
87%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.