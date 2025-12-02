- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
26 (76.47%)
Loss Trade:
8 (23.53%)
Best Trade:
113.00 USD
Worst Trade:
-118.70 USD
Profitto lordo:
423.87 USD (210 502 pips)
Perdita lorda:
-366.53 USD (227 956 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (384.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
384.13 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
21.63%
Massimo carico di deposito:
327.26%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
10 (29.41%)
Short Trade:
24 (70.59%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
16.30 USD
Perdita media:
-45.82 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-89.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-269.75 USD (3)
Crescita mensile:
-51.99%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.79 USD
Massimale:
277.00 USD (60.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.89% (277.00 USD)
Per equità:
87.06% (258.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|17
|XAGUSD.m
|11
|BTCUSD.m
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|-31
|XAGUSD.m
|80
|BTCUSD.m
|9
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-177
|XAGUSD.m
|1.1K
|BTCUSD.m
|-18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +113.00 USD
Worst Trade: -119 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +384.13 USD
Massima perdita consecutiva: -89.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Gold, silver and a few stocks
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
0%
34
76%
22%
1.15
1.69
USD
USD
87%
1:500