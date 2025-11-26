- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
162 (81.40%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (18.59%)
En iyi işlem:
13.17 EUR
En kötü işlem:
-124.95 EUR
Brüt kâr:
492.51 EUR (40 685 pips)
Brüt zarar:
-331.57 EUR (13 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (73.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.55 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
85 (42.71%)
Satış işlemleri:
114 (57.29%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.81 EUR
Ortalama kâr:
3.04 EUR
Ortalama zarar:
-8.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-249.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-249.42 EUR (3)
Aylık büyüme:
-93.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.04 EUR
Maksimum:
249.42 EUR (97.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|180
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|135
|USDCHF
|102
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-42
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.17 EUR
En kötü işlem: -125 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -249.42 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
