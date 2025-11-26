SinyallerBölümler
Alexey Seidensal

Ultima Pulse

0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
162 (81.40%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (18.59%)
En iyi işlem:
13.17 EUR
En kötü işlem:
-124.95 EUR
Brüt kâr:
492.51 EUR (40 685 pips)
Brüt zarar:
-331.57 EUR (13 894 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (73.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
73.55 EUR (26)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
85 (42.71%)
Satış işlemleri:
114 (57.29%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.81 EUR
Ortalama kâr:
3.04 EUR
Ortalama zarar:
-8.96 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-249.42 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-249.42 EUR (3)
Aylık büyüme:
-93.77%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
237.04 EUR
Maksimum:
249.42 EUR (97.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 187
EURUSD 4
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 180
EURUSD 1
NZDUSD 0
EURNZD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDCAD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 110
NZDUSD 10
EURNZD 135
USDCHF 102
AUDUSD 60
USDCAD -42
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.17 EUR
En kötü işlem: -125 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -249.42 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
İnceleme yok
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
