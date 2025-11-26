SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ultima Pulse
Alexey Seidensal

Ultima Pulse

Alexey Seidensal
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
162 (81.40%)
Loss Trade:
37 (18.59%)
Best Trade:
13.17 EUR
Worst Trade:
-124.95 EUR
Profitto lordo:
492.51 EUR (40 685 pips)
Perdita lorda:
-331.57 EUR (13 894 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (73.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.55 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
85 (42.71%)
Short Trade:
114 (57.29%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.81 EUR
Profitto medio:
3.04 EUR
Perdita media:
-8.96 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-249.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-249.42 EUR (3)
Crescita mensile:
-93.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.04 EUR
Massimale:
249.42 EUR (97.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 187
EURUSD 4
NZDUSD 2
EURNZD 2
USDCHF 2
AUDUSD 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 180
EURUSD 1
NZDUSD 0
EURNZD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
USDCAD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 110
NZDUSD 10
EURNZD 135
USDCHF 102
AUDUSD 60
USDCAD -42
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.17 EUR
Worst Trade: -125 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -249.42 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.26 19:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati