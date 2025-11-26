- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
162 (81.40%)
Loss Trade:
37 (18.59%)
Best Trade:
13.17 EUR
Worst Trade:
-124.95 EUR
Profitto lordo:
492.51 EUR (40 685 pips)
Perdita lorda:
-331.57 EUR (13 894 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (73.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
73.55 EUR (26)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
85 (42.71%)
Short Trade:
114 (57.29%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.81 EUR
Profitto medio:
3.04 EUR
Perdita media:
-8.96 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-249.42 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-249.42 EUR (3)
Crescita mensile:
-93.77%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
237.04 EUR
Massimale:
249.42 EUR (97.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|EURUSD
|4
|NZDUSD
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|180
|EURUSD
|1
|NZDUSD
|0
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|110
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|135
|USDCHF
|102
|AUDUSD
|60
|USDCAD
|-42
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.17 EUR
Worst Trade: -125 EUR
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -249.42 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
