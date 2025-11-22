SinyallerBölümler
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora Fx

Md Mahfuzar Rahman
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 125%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
306 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.52%)
En iyi işlem:
175.77 USD
En kötü işlem:
-85.21 USD
Brüt kâr:
1 628.48 USD (53 596 pips)
Brüt zarar:
-600.88 USD (26 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (27.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.21 USD (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.85%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.61
Alış işlemleri:
189 (49.09%)
Satış işlemleri:
196 (50.91%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-7.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.80 USD (2)
Aylık büyüme:
114.68%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.35 USD (9.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (155.35 USD)
Varlığa göre:
1.59% (29.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 69
EURUSD 52
GBPJPY 31
EURCHF 30
AUDUSD 28
EURCAD 26
AUDJPY 19
USDCAD 17
EURJPY 16
AUDCHF 16
XAGEUR 15
AUDCAD 14
SGDJPY 14
USDCHF 12
NZDJPY 11
NZDUSD 7
NZDCAD 5
CADCHF 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 70
EURUSD 54
GBPJPY 67
EURCHF 87
AUDUSD 100
EURCAD 77
AUDJPY 50
USDCAD 66
EURJPY 44
AUDCHF 63
XAGEUR 147
AUDCAD 47
SGDJPY 19
USDCHF 29
NZDJPY 51
NZDUSD 24
NZDCAD 14
CADCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 6.3K
EURUSD 2.9K
GBPJPY 456
EURCHF 3.3K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 2.1K
USDCAD 1.3K
EURJPY 37
AUDCHF 657
XAGEUR -160
AUDCAD 1.4K
SGDJPY 680
USDCHF 600
NZDJPY 2.3K
NZDUSD -1K
NZDCAD 596
CADCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.77 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Assalmualaiku Everyone, This strategy is a little bit FAST, so there will be drawdown but good Net Profit, and inshaAllah you account will be safe
İnceleme yok
2025.11.22 15:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
