- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
385
Kârla kapanan işlemler:
306 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.52%)
En iyi işlem:
175.77 USD
En kötü işlem:
-85.21 USD
Brüt kâr:
1 628.48 USD (53 596 pips)
Brüt zarar:
-600.88 USD (26 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (27.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.21 USD (2)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.85%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.61
Alış işlemleri:
189 (49.09%)
Satış işlemleri:
196 (50.91%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
2.67 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-7.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-81.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.80 USD (2)
Aylık büyüme:
114.68%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
155.35 USD (9.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (155.35 USD)
Varlığa göre:
1.59% (29.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|69
|EURUSD
|52
|GBPJPY
|31
|EURCHF
|30
|AUDUSD
|28
|EURCAD
|26
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|17
|EURJPY
|16
|AUDCHF
|16
|XAGEUR
|15
|AUDCAD
|14
|SGDJPY
|14
|USDCHF
|12
|NZDJPY
|11
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|5
|CADCHF
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|70
|EURUSD
|54
|GBPJPY
|67
|EURCHF
|87
|AUDUSD
|100
|EURCAD
|77
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|66
|EURJPY
|44
|AUDCHF
|63
|XAGEUR
|147
|AUDCAD
|47
|SGDJPY
|19
|USDCHF
|29
|NZDJPY
|51
|NZDUSD
|24
|NZDCAD
|14
|CADCHF
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|6.3K
|EURUSD
|2.9K
|GBPJPY
|456
|EURCHF
|3.3K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCAD
|2.6K
|AUDJPY
|2.1K
|USDCAD
|1.3K
|EURJPY
|37
|AUDCHF
|657
|XAGEUR
|-160
|AUDCAD
|1.4K
|SGDJPY
|680
|USDCHF
|600
|NZDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|-1K
|NZDCAD
|596
|CADCHF
|299
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +175.77 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Assalmualaiku Everyone, This strategy is a little bit FAST, so there will be drawdown but good Net Profit, and inshaAllah you account will be safe
