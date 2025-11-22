SignauxSections
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora Fx

Md Mahfuzar Rahman
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 125%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
306 (79.48%)
Perte trades:
79 (20.52%)
Meilleure transaction:
175.77 USD
Pire transaction:
-85.21 USD
Bénéfice brut:
1 628.48 USD (53 596 pips)
Perte brute:
-600.88 USD (26 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (27.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
233.21 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.85%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
6.61
Longs trades:
189 (49.09%)
Courts trades:
196 (50.91%)
Facteur de profit:
2.71
Rendement attendu:
2.67 USD
Bénéfice moyen:
5.32 USD
Perte moyenne:
-7.61 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-81.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.80 USD (2)
Croissance mensuelle:
114.68%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
155.35 USD (9.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.59% (155.35 USD)
Par fonds propres:
1.59% (29.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 69
EURUSD 52
GBPJPY 31
EURCHF 30
AUDUSD 28
EURCAD 26
AUDJPY 19
USDCAD 17
EURJPY 16
AUDCHF 16
XAGEUR 15
AUDCAD 14
SGDJPY 14
USDCHF 12
NZDJPY 11
NZDUSD 7
NZDCAD 5
CADCHF 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 70
EURUSD 54
GBPJPY 67
EURCHF 87
AUDUSD 100
EURCAD 77
AUDJPY 50
USDCAD 66
EURJPY 44
AUDCHF 63
XAGEUR 147
AUDCAD 47
SGDJPY 19
USDCHF 29
NZDJPY 51
NZDUSD 24
NZDCAD 14
CADCHF 19
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 6.3K
EURUSD 2.9K
GBPJPY 456
EURCHF 3.3K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 2.1K
USDCAD 1.3K
EURJPY 37
AUDCHF 657
XAGEUR -160
AUDCAD 1.4K
SGDJPY 680
USDCHF 600
NZDJPY 2.3K
NZDUSD -1K
NZDCAD 596
CADCHF 299
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.77 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +27.10 USD
Perte consécutive maximale: -81.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Assalmualaiku Everyone, This strategy is a little bit FAST, so there will be drawdown but good Net Profit, and inshaAllah you account will be safe
Aucun avis
2025.11.22 15:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
