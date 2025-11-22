SegnaliSezioni
Md Mahfuzar Rahman

Pagla Ghora Fx

0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 125%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
385
Profit Trade:
306 (79.48%)
Loss Trade:
79 (20.52%)
Best Trade:
175.77 USD
Worst Trade:
-85.21 USD
Profitto lordo:
1 628.48 USD (53 596 pips)
Perdita lorda:
-600.88 USD (26 014 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (27.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.61
Long Trade:
189 (49.09%)
Short Trade:
196 (50.91%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-7.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-81.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.80 USD (2)
Crescita mensile:
114.68%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.35 USD (9.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (155.35 USD)
Per equità:
1.59% (29.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 69
EURUSD 52
GBPJPY 31
EURCHF 30
AUDUSD 28
EURCAD 26
AUDJPY 19
USDCAD 17
EURJPY 16
AUDCHF 16
XAGEUR 15
AUDCAD 14
SGDJPY 14
USDCHF 12
NZDJPY 11
NZDUSD 7
NZDCAD 5
CADCHF 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 70
EURUSD 54
GBPJPY 67
EURCHF 87
AUDUSD 100
EURCAD 77
AUDJPY 50
USDCAD 66
EURJPY 44
AUDCHF 63
XAGEUR 147
AUDCAD 47
SGDJPY 19
USDCHF 29
NZDJPY 51
NZDUSD 24
NZDCAD 14
CADCHF 19
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 6.3K
EURUSD 2.9K
GBPJPY 456
EURCHF 3.3K
AUDUSD 3.2K
EURCAD 2.6K
AUDJPY 2.1K
USDCAD 1.3K
EURJPY 37
AUDCHF 657
XAGEUR -160
AUDCAD 1.4K
SGDJPY 680
USDCHF 600
NZDJPY 2.3K
NZDUSD -1K
NZDCAD 596
CADCHF 299
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +175.77 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.10 USD
Massima perdita consecutiva: -81.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Assalmualaiku Everyone, This strategy is a little bit FAST, so there will be drawdown but good Net Profit, and inshaAllah you account will be safe
Non ci sono recensioni
2025.11.22 15:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 15:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
