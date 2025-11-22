- Crescita
Trade:
385
Profit Trade:
306 (79.48%)
Loss Trade:
79 (20.52%)
Best Trade:
175.77 USD
Worst Trade:
-85.21 USD
Profitto lordo:
1 628.48 USD (53 596 pips)
Perdita lorda:
-600.88 USD (26 014 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (27.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
233.21 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.85%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
6.61
Long Trade:
189 (49.09%)
Short Trade:
196 (50.91%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
5.32 USD
Perdita media:
-7.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-81.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.80 USD (2)
Crescita mensile:
114.68%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
155.35 USD (9.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (155.35 USD)
Per equità:
1.59% (29.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|69
|EURUSD
|52
|GBPJPY
|31
|EURCHF
|30
|AUDUSD
|28
|EURCAD
|26
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|17
|EURJPY
|16
|AUDCHF
|16
|XAGEUR
|15
|AUDCAD
|14
|SGDJPY
|14
|USDCHF
|12
|NZDJPY
|11
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|5
|CADCHF
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|70
|EURUSD
|54
|GBPJPY
|67
|EURCHF
|87
|AUDUSD
|100
|EURCAD
|77
|AUDJPY
|50
|USDCAD
|66
|EURJPY
|44
|AUDCHF
|63
|XAGEUR
|147
|AUDCAD
|47
|SGDJPY
|19
|USDCHF
|29
|NZDJPY
|51
|NZDUSD
|24
|NZDCAD
|14
|CADCHF
|19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|6.3K
|EURUSD
|2.9K
|GBPJPY
|456
|EURCHF
|3.3K
|AUDUSD
|3.2K
|EURCAD
|2.6K
|AUDJPY
|2.1K
|USDCAD
|1.3K
|EURJPY
|37
|AUDCHF
|657
|XAGEUR
|-160
|AUDCAD
|1.4K
|SGDJPY
|680
|USDCHF
|600
|NZDJPY
|2.3K
|NZDUSD
|-1K
|NZDCAD
|596
|CADCHF
|299
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +175.77 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +27.10 USD
Massima perdita consecutiva: -81.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Assalmualaiku Everyone, This strategy is a little bit FAST, so there will be drawdown but good Net Profit, and inshaAllah you account will be safe
