İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
36.09 USD
En kötü işlem:
-35.82 USD
Brüt kâr:
222.73 USD (2 919 pips)
Brüt zarar:
-40.26 USD (596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (222.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
222.73 USD (9)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
5.00
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.53
Beklenen getiri:
18.25 USD
Ortalama kâr:
24.75 USD
Ortalama zarar:
-40.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-35.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.82 USD (1)
Aylık büyüme:
29.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.48 USD
Maksimum:
36.48 USD (14.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDzero
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDzero
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.09 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +222.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
