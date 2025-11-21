- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
36.09 USD
Worst Trade:
-35.82 USD
Profitto lordo:
222.73 USD (2 919 pips)
Perdita lorda:
-40.26 USD (596 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (222.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
222.73 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
5.00
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.53
Profitto previsto:
18.25 USD
Profitto medio:
24.75 USD
Perdita media:
-40.26 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-35.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.82 USD (1)
Crescita mensile:
29.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.48 USD
Massimale:
36.48 USD (14.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDzero
|182
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDzero
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.09 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +222.73 USD
Massima perdita consecutiva: -35.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
