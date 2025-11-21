SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FH Trading
FLORIAN HEISSL

FH Trading

FLORIAN HEISSL
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
50 (56.81%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (43.18%)
En iyi işlem:
90.55 EUR
En kötü işlem:
-57.47 EUR
Brüt kâr:
853.43 EUR (27 755 pips)
Brüt zarar:
-514.63 EUR (29 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (282.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
282.67 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
58 (65.91%)
Satış işlemleri:
30 (34.09%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.85 EUR
Ortalama kâr:
17.07 EUR
Ortalama zarar:
-13.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-112.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-112.23 EUR (7)
Aylık büyüme:
66.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.16 EUR
Maksimum:
170.69 EUR (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.18% (170.69 EUR)
Varlığa göre:
6.35% (53.61 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
XAGUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 347
XAGUSD 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.5K
XAGUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.55 EUR
En kötü işlem: -57 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +282.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -112.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29357
90 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.