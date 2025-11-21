- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
50 (56.81%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (43.18%)
En iyi işlem:
90.55 EUR
En kötü işlem:
-57.47 EUR
Brüt kâr:
853.43 EUR (27 755 pips)
Brüt zarar:
-514.63 EUR (29 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (282.67 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
282.67 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.98
Alış işlemleri:
58 (65.91%)
Satış işlemleri:
30 (34.09%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
3.85 EUR
Ortalama kâr:
17.07 EUR
Ortalama zarar:
-13.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-112.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-112.23 EUR (7)
Aylık büyüme:
66.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
150.16 EUR
Maksimum:
170.69 EUR (32.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.18% (170.69 EUR)
Varlığa göre:
6.35% (53.61 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|XAGUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|347
|XAGUSD
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|XAGUSD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.55 EUR
En kötü işlem: -57 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +282.67 EUR
Maksimum ardışık zarar: -112.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real3
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3426
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29357
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
67%
0
0
USD
USD
848
EUR
EUR
1
98%
88
56%
100%
1.65
3.85
EUR
EUR
32%
1:500