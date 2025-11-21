SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FH Trading
FLORIAN HEISSL

FH Trading

FLORIAN HEISSL
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
50 (56.81%)
Perte trades:
38 (43.18%)
Meilleure transaction:
90.55 EUR
Pire transaction:
-57.47 EUR
Bénéfice brut:
853.43 EUR (27 755 pips)
Perte brute:
-514.63 EUR (29 498 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (282.67 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
282.67 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.98
Longs trades:
58 (65.91%)
Courts trades:
30 (34.09%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
3.85 EUR
Bénéfice moyen:
17.07 EUR
Perte moyenne:
-13.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-112.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-112.23 EUR (7)
Croissance mensuelle:
66.67%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
150.16 EUR
Maximal:
170.69 EUR (32.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.18% (170.69 EUR)
Par fonds propres:
6.35% (53.61 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 46
XAGUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 347
XAGUSD 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.5K
XAGUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +90.55 EUR
Pire transaction: -57 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +282.67 EUR
Perte consécutive maximale: -112.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29357
90 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FH Trading
39 USD par mois
67%
0
0
USD
848
EUR
1
98%
88
56%
100%
1.65
3.85
EUR
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.