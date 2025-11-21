- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
50 (56.81%)
Loss Trade:
38 (43.18%)
Best Trade:
90.55 EUR
Worst Trade:
-57.47 EUR
Profitto lordo:
853.43 EUR (27 755 pips)
Perdita lorda:
-514.63 EUR (29 498 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (282.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
282.67 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
58 (65.91%)
Short Trade:
30 (34.09%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.85 EUR
Profitto medio:
17.07 EUR
Perdita media:
-13.54 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-112.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-112.23 EUR (7)
Crescita mensile:
66.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.16 EUR
Massimale:
170.69 EUR (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.18% (170.69 EUR)
Per equità:
6.35% (53.61 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|XAGUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|347
|XAGUSD
|40
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|XAGUSD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +90.55 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +282.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -112.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
Exness-MT5Real3
|0.94 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3426
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.92 × 13
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29357
90 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
67%
0
0
USD
USD
848
EUR
EUR
1
98%
88
56%
100%
1.65
3.85
EUR
EUR
32%
1:500