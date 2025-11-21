SegnaliSezioni
FLORIAN HEISSL

FH Trading

FLORIAN HEISSL
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
50 (56.81%)
Loss Trade:
38 (43.18%)
Best Trade:
90.55 EUR
Worst Trade:
-57.47 EUR
Profitto lordo:
853.43 EUR (27 755 pips)
Perdita lorda:
-514.63 EUR (29 498 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (282.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
282.67 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.04%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
58 (65.91%)
Short Trade:
30 (34.09%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
3.85 EUR
Profitto medio:
17.07 EUR
Perdita media:
-13.54 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-112.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-112.23 EUR (7)
Crescita mensile:
66.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.16 EUR
Massimale:
170.69 EUR (32.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.18% (170.69 EUR)
Per equità:
6.35% (53.61 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 46
XAGUSD 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 347
XAGUSD 40
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.5K
XAGUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90.55 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +282.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -112.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
Exness-MT5Real3
0.94 × 16
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3426
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.92 × 13
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29357
90 più
Non ci sono recensioni
2025.11.21 07:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 07:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 06:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
