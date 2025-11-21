- Büyüme
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
30 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (50.00%)
En iyi işlem:
8.88 USD
En kötü işlem:
-3.92 USD
Brüt kâr:
47.33 USD (47 282 pips)
Brüt zarar:
-35.31 USD (35 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (9.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.15 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
37 (61.67%)
Satış işlemleri:
23 (38.33%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
1.58 USD
Ortalama zarar:
-1.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-7.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.72 USD (7)
Aylık büyüme:
8.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.61 USD
Maksimum:
7.81 USD (5.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
NAS100
60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
NAS100
12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
NAS100
12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.88 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +9.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
NAS100-EA
