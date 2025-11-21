- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
30 (50.00%)
Loss Trade:
30 (50.00%)
Best Trade:
8.88 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
47.33 USD (47 282 pips)
Perdita lorda:
-35.31 USD (35 283 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
37 (61.67%)
Short Trade:
23 (38.33%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.20 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-1.18 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-7.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.72 USD (7)
Crescita mensile:
8.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.61 USD
Massimale:
7.81 USD (5.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.88 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +9.15 USD
Massima perdita consecutiva: -7.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
NAS100-EA
