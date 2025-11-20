SinyallerBölümler
Shady Shata

ShadySoft

Shady Shata
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
XMGlobal-MT5 10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
354
Kârla kapanan işlemler:
247 (69.77%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (30.23%)
En iyi işlem:
14.03 USD
En kötü işlem:
-13.16 USD
Brüt kâr:
496.91 USD (74 753 pips)
Brüt zarar:
-209.40 USD (31 776 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (97.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97.38 USD (20)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.78
Alış işlemleri:
353 (99.72%)
Satış işlemleri:
1 (0.28%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
2.01 USD
Ortalama zarar:
-1.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-66.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.55 USD (7)
Aylık büyüme:
7.61%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.26 USD
Maksimum:
76.16 USD (6.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.37% (76.16 USD)
Varlığa göre:
2.88% (37.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 226
EURJPY 126
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 144
EURJPY 134
GOLD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 22K
EURJPY 20K
GOLD 1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.03 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +97.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.06 × 18
Exness-MT5Real23
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.86 × 7
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
İnceleme yok
