Shady Shata

ShadySoft

Shady Shata
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 29%
XMGlobal-MT5 10
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
354
Profit Trade:
247 (69.77%)
Loss Trade:
107 (30.23%)
Best Trade:
14.03 USD
Worst Trade:
-13.16 USD
Profitto lordo:
496.91 USD (74 753 pips)
Perdita lorda:
-209.40 USD (31 776 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (97.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.38 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
353 (99.72%)
Short Trade:
1 (0.28%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-1.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-66.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.55 USD (7)
Crescita mensile:
13.93%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
76.16 USD (6.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.37% (76.16 USD)
Per equità:
4.01% (51.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 226
EURJPY 126
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 144
EURJPY 134
GOLD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 22K
EURJPY 20K
GOLD 1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.03 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +97.38 USD
Massima perdita consecutiva: -66.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.06 × 18
Exness-MT5Real23
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.86 × 7
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

