Trade:
354
Profit Trade:
247 (69.77%)
Loss Trade:
107 (30.23%)
Best Trade:
14.03 USD
Worst Trade:
-13.16 USD
Profitto lordo:
496.91 USD (74 753 pips)
Perdita lorda:
-209.40 USD (31 776 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (97.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.38 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.71%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.78
Long Trade:
353 (99.72%)
Short Trade:
1 (0.28%)
Fattore di profitto:
2.37
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
2.01 USD
Perdita media:
-1.96 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-66.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.55 USD (7)
Crescita mensile:
13.93%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
76.16 USD (6.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.37% (76.16 USD)
Per equità:
4.01% (51.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|226
|EURJPY
|126
|GOLD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|144
|EURJPY
|134
|GOLD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|22K
|EURJPY
|20K
|GOLD
|1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +14.03 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +97.38 USD
Massima perdita consecutiva: -66.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.06 × 18
|
Exness-MT5Real23
|2.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|4.86 × 7
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
