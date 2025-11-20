SignauxSections
Shady Shata

ShadySoft

Shady Shata
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 29%
XMGlobal-MT5 10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
354
Bénéfice trades:
247 (69.77%)
Perte trades:
107 (30.23%)
Meilleure transaction:
14.03 USD
Pire transaction:
-13.16 USD
Bénéfice brut:
496.91 USD (74 753 pips)
Perte brute:
-209.40 USD (31 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (97.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
97.38 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.71%
Dernier trade:
47 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.78
Longs trades:
353 (99.72%)
Courts trades:
1 (0.28%)
Facteur de profit:
2.37
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
2.01 USD
Perte moyenne:
-1.96 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-66.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.55 USD (7)
Croissance mensuelle:
13.93%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.26 USD
Maximal:
76.16 USD (6.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.37% (76.16 USD)
Par fonds propres:
4.01% (51.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 226
EURJPY 126
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 144
EURJPY 134
GOLD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 22K
EURJPY 20K
GOLD 1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.03 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +97.38 USD
Perte consécutive maximale: -66.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.06 × 18
Exness-MT5Real23
2.00 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.86 × 7
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ShadySoft
100 USD par mois
29%
0
0
USD
1.3K
USD
11
95%
354
69%
100%
2.37
0.81
USD
6%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.