- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
18 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (35.71%)
En iyi işlem:
11.50 UST
En kötü işlem:
-10.60 UST
Brüt kâr:
91.31 UST (7 693 pips)
Brüt zarar:
-49.82 UST (2 442 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (22.69 UST)
Maksimum ardışık kâr:
22.69 UST (5)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
12 (42.86%)
Satış işlemleri:
16 (57.14%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
1.48 UST
Ortalama kâr:
5.07 UST
Ortalama zarar:
-4.98 UST
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-27.09 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-27.09 UST (4)
Aylık büyüme:
76.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.71 UST
Maksimum:
28.29 UST (40.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|GBPUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|50
|GBPUSD+
|-8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|5.1K
|GBPUSD+
|178
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.50 UST
En kötü işlem: -11 UST
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.69 UST
Maksimum ardışık zarar: -27.09 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok