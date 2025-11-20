- Crescita
Trade:
28
Profit Trade:
18 (64.28%)
Loss Trade:
10 (35.71%)
Best Trade:
11.50 UST
Worst Trade:
-10.60 UST
Profitto lordo:
91.31 UST (7 693 pips)
Perdita lorda:
-49.82 UST (2 442 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (22.69 UST)
Massimo profitto consecutivo:
22.69 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
12 (42.86%)
Short Trade:
16 (57.14%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
1.48 UST
Profitto medio:
5.07 UST
Perdita media:
-4.98 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-27.09 UST)
Massima perdita consecutiva:
-27.09 UST (4)
Crescita mensile:
76.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.71 UST
Massimale:
28.29 UST (40.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|GBPUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|50
|GBPUSD+
|-8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|5.1K
|GBPUSD+
|178
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.50 UST
Worst Trade: -11 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +22.69 UST
Massima perdita consecutiva: -27.09 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
