- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
67 (43.22%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (56.77%)
En iyi işlem:
37.57 USD
En kötü işlem:
-6.42 USD
Brüt kâr:
442.17 USD (44 081 pips)
Brüt zarar:
-358.17 USD (35 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (24.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.17 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
33.19%
Maks. mevduat yükü:
7.07%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.73
Alış işlemleri:
71 (45.81%)
Satış işlemleri:
84 (54.19%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
6.60 USD
Ortalama zarar:
-4.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.78 USD (8)
Aylık büyüme:
16.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.26 USD
Maksimum:
48.46 USD (8.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.25% (48.46 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|84
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.57 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +24.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US888-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pure EA trading 24/7, gold trend-following strategy, single-position execution, no martingale, minimal drawdowns, suitable for small capital follow-along trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
614
USD
USD
2
100%
155
43%
33%
1.23
0.54
USD
USD
8%
1:100