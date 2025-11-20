- Crescita
Trade:
154
Profit Trade:
66 (42.85%)
Loss Trade:
88 (57.14%)
Best Trade:
37.57 USD
Worst Trade:
-6.42 USD
Profitto lordo:
442.16 USD (44 081 pips)
Perdita lorda:
-358.17 USD (35 756 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (24.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.80%
Massimo carico di deposito:
7.07%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
1.73
Long Trade:
70 (45.45%)
Short Trade:
84 (54.55%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
6.70 USD
Perdita media:
-4.07 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.78 USD (8)
Crescita mensile:
16.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.26 USD
Massimale:
48.46 USD (8.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.25% (48.46 USD)
Per equità:
0.04% (0.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Best Trade: +37.57 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +24.88 USD
Massima perdita consecutiva: -25.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US888-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 17
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live26
|0.23 × 31
|
Pepperstone-Edge12
|0.33 × 33
|
VantageInternational-Live 7
|4.00 × 21
Pure EA trading 24/7, gold trend-following strategy, single-position execution, no martingale, minimal drawdowns, suitable for small capital follow-along trading.
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
614
USD
USD
2
100%
154
42%
16%
1.23
0.55
USD
USD
8%
1:100