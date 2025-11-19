SinyallerBölümler
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

JON TRADER 88

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
51 (78.46%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (21.54%)
En iyi işlem:
464.60 USD
En kötü işlem:
-441.30 USD
Brüt kâr:
2 496.21 USD (26 524 pips)
Brüt zarar:
-970.72 USD (9 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (566.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
566.80 USD (14)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.19%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
24 (36.92%)
Satış işlemleri:
41 (63.08%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
23.47 USD
Ortalama kâr:
48.95 USD
Ortalama zarar:
-69.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-441.30 USD (1)
Aylık büyüme:
15.48%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
441.30 USD (3.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.84% (441.30 USD)
Varlığa göre:
10.51% (1 064.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Lcm 57
USDJPY.Lcm 4
EURUSD.Lcm 3
USOIL.Lcm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Lcm 1.5K
USDJPY.Lcm -29
EURUSD.Lcm -15
USOIL.Lcm 70
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Lcm 17K
USDJPY.Lcm 43
EURUSD.Lcm 17
USOIL.Lcm 730
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +464.60 USD
En kötü işlem: -441 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +566.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
İnceleme yok
2025.11.19 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
