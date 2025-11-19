- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
52 (78.78%)
Loss Trade:
14 (21.21%)
Best Trade:
464.60 USD
Worst Trade:
-441.30 USD
Profitto lordo:
2 496.51 USD (26 572 pips)
Perdita lorda:
-970.72 USD (9 056 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (566.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
566.80 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.25%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
25 (37.88%)
Short Trade:
41 (62.12%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
23.12 USD
Profitto medio:
48.01 USD
Perdita media:
-69.34 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-29.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-441.30 USD (1)
Crescita mensile:
15.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
441.30 USD (3.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.84% (441.30 USD)
Per equità:
11.59% (1 174.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|58
|USDJPY.Lcm
|4
|EURUSD.Lcm
|3
|USOIL.Lcm
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|1.5K
|USDJPY.Lcm
|-29
|EURUSD.Lcm
|-15
|USOIL.Lcm
|70
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|17K
|USDJPY.Lcm
|43
|EURUSD.Lcm
|17
|USOIL.Lcm
|730
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +464.60 USD
Worst Trade: -441 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +566.80 USD
Massima perdita consecutiva: -29.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
66
78%
100%
2.57
23.12
USD
USD
12%
1:100