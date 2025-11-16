- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
61 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (30.68%)
En iyi işlem:
46.49 USD
En kötü işlem:
-8.95 USD
Brüt kâr:
234.23 USD (11 869 pips)
Brüt zarar:
-75.34 USD (9 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
64 (72.73%)
Satış işlemleri:
24 (27.27%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
3.84 USD
Ortalama zarar:
-2.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.00 USD (4)
Aylık büyüme:
15.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.00 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.78% (55.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|61
|EURUSD
|25
|archived
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|47
|EURUSD
|29
|archived
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|523
|EURUSD
|1.4K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.49 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
İnceleme yok