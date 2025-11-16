Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Maxco-Demo 0.00 × 1 FxPro.com-Real05 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 2 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 16 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 2 XMTrading-Real 49 0.00 × 2 FBS-Real-12 0.00 × 2 XMGlobal-Real 43 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 6 FxPro.com-Real04 0.00 × 2 FortFS-Real 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 6 Exness-Real11 0.00 × 1 129 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya