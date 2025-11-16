SinyallerBölümler
Moh Heri

Stoploss 10 usd

Moh Heri
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
61 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (30.68%)
En iyi işlem:
46.49 USD
En kötü işlem:
-8.95 USD
Brüt kâr:
234.23 USD (11 869 pips)
Brüt zarar:
-75.34 USD (9 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.46 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
6.62
Alış işlemleri:
64 (72.73%)
Satış işlemleri:
24 (27.27%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
3.84 USD
Ortalama zarar:
-2.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.00 USD (4)
Aylık büyüme:
15.89%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.00 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.78% (55.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 61
EURUSD 25
archived 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 47
EURUSD 29
archived 82
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 523
EURUSD 1.4K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.49 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Maxco-Demo
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 16
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 6
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
FortFS-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Exness-Real11
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.16 16:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
