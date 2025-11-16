- Crescita
Trade:
88
Profit Trade:
61 (69.31%)
Loss Trade:
27 (30.68%)
Best Trade:
46.49 USD
Worst Trade:
-8.95 USD
Profitto lordo:
234.23 USD (11 869 pips)
Perdita lorda:
-75.34 USD (9 978 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
64 (72.73%)
Short Trade:
24 (27.27%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
3.84 USD
Perdita media:
-2.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.00 USD (4)
Crescita mensile:
15.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.00 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.78% (55.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|61
|EURUSD
|25
|archived
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|47
|EURUSD
|29
|archived
|82
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|523
|EURUSD
|1.4K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +46.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.82 USD
Massima perdita consecutiva: -24.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
