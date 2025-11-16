SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Stoploss 10 usd
Moh Heri

Stoploss 10 usd

Moh Heri
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
61 (69.31%)
Loss Trade:
27 (30.68%)
Best Trade:
46.49 USD
Worst Trade:
-8.95 USD
Profitto lordo:
234.23 USD (11 869 pips)
Perdita lorda:
-75.34 USD (9 978 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (7.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
84.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.62
Long Trade:
64 (72.73%)
Short Trade:
24 (27.27%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
3.84 USD
Perdita media:
-2.79 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-24.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.00 USD (4)
Crescita mensile:
15.89%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.00 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.78% (55.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 61
EURUSD 25
archived 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 47
EURUSD 29
archived 82
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 523
EURUSD 1.4K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.49 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.82 USD
Massima perdita consecutiva: -24.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.16 16:57
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
